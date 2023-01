Na noite deste domingo (29) Fluminense e Botafogo disputam o primeiro clássico do Campeonato Carioca pela quinta rodada da Taça Guanabara, a partir das 18h, no Estádio do Maracanã, e terá cobertura completa pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Fluminense vem de um empate contra o Boavista por 1 a 1, a equipe soma 10 pontos e está na segunda colocação, a partida vale a liderança para o Flu. Para a partida de hoje o técnico Fernando Diniz deve usar os titulares do Fluminense.

Já o Botafogo vem de uma vitória contra o Madureira por dois a zero, com um jogo a menos que os rivais, o clube alvinegro ocupa atualmente a quinta posição com seis pontos.

Veja como fica a escalação dos times:

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago, Giovanni e Ganso; Arias e Cano.



Desfalques: Matheus Ferraz (joelho direito), Alexsander (seleção sub-20) e Gustavo Apis (joelho).

BOTAFOGO (Técnico: Luis Castro)

Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Gabriel Pires (Patrick de Paula); Gustavo Sauer, Victor Sá e Tiquinho Soares.



Desfalques: Lucas Fernandes (lesionado), Joel Carli (em tratamento), Kayque, Eduardo e Gatito Fernández (recuperação de cirurgia)

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação