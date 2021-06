Fluminense x Bragantino jogam pela Copa do Brasil nesta quarta

Pela terceira fase da Copa do Brasil, Fluminense e Bragantino duelam, nesta quarta-feira (2), no Maracanã.

Acompanhe Fluminense X Bragantino, às 21h, clique abaixo:

Fluminense e Bragantino estão na série A do Brasileirão. O Flu estreou empatando sem gols com o São Paulo no Morumbi. Já o Massa Bruta venceu a Chapecoense por 3 a 0. As equipes também estão classificadas para as oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os cariocas vão enfrentar o Cerro Porteño (Paraguai) pela Glória Eterna, enquanto os paulistas vão medir forças com o Independiente Del Valle (Equador) no caminho até A Grande Conquista.

Tanto Roger Machado quanto Maurício Barbieri vão ter desfalques importantes. O técnico do Flu não pode contar com o zagueiro Nino, convocado para a Seleção Olímpica, e com o meia Cazares, que vai servir a seleção equatoriana e também não pode disputar a Copa do Brasil pelo Flu, porque já jogou com a camisa do Corinthians pela competição.

Pelo Massa Bruta, Barbieri vai ter as ausências do meia Claudinho e do goleiro Cleiton também convocados para a Seleção Brasileira Olímpica. O atacante Gabriel Novaes, que já defendeu o Bahia pela Copa do Brasil, também está fora.

Em live pela TV Flu, o presidente do Tricolor Carioca, Mario Bittencourt, analisou o Bragantino.

“Equipe forte, com investimentos, em que pese ser considerada uma equipe de menor expressão. É uma competição que do ponto de vista financeiro é muito boa”, avaliou o dirigente, lembrando que o Flu conquistou o título de 2007 e foi vice em 1992 e 2005.

Quem avançar na Copa do Brasil vai receber um prêmio de R$ 2,7 milhões. Fora dos gramados, após quase três anos sem um patrocinador master, os tricolores anunciaram o contrato de dois anos com uma empresa internacional do ramo de apostas. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas giram em torno de R$ 15 milhões anuais, segundo fontes das Laranjeiras.

Para o comentarista esportivo, Mario Silva, os comandados de Maurício Barbieri são favoritos a superar o elenco treinado por Roger Machado. “É um duelo de 180 minutos e pelo que apresentaram até agora, vejo o Bragantino como favorito, mas no futebol tudo pode mudar”.

O jogo de volta entre Flu e Bragantino será próximo dia 9 no Estádio Nabib Abib Chedid, em Bragança Paulista.

Edição: Gustavo Faria