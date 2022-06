Na noite desta quinta-feira (23), Fluminense e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio do Maracanã, pelo jogo de ida. O jogo terá a cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

O fluminense se recuperou depois de uma sequencia de jogos nada positivos, após vencer o Avaí no ultimo domingo e tenta se manter na sequencia como mandante para se recuperar na temporada. É esperado casa cheia para o jogo de hoje, pois foram vendidos 36 mil ingressos para este grande duelo.

Já o seu adversário Cruzeiro, atualmente é o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, seu desempenho pelo campeonato da Série B não deixa negar já que o clube é líder absoluto com 31 pontos.

Para acompanhar a rodada desta noite, assista a cobertura ao vivo no canal de A Província do Pará.

Foto: Divulgação