Fogaça será substituído por Rodrigo Oliveira, no Masterchef

A Band anunciou, nesta quinta-feira (2), que Rodrigo Oliveira irá substituir temporariamente Henrique Fogaça no MasterChef Brasil. A décima temporada da competição culinária está prevista para estrear na TV no mês de maio. O premiado chef do restaurante Mocotó, de São Paulo, comemorou a novidade:

– Nunca pensei em ocupar a posição de jurado. É um prazer estar com amigos tão queridos e talentosos apresentando um dos programas mais amados da TV brasileira. Com certeza é um dos maiores desafios de que já participei, mas também sinto que, de alguma forma, darei voz pra toda pessoa de origem nordestina e periférica como eu – disse.

Fogaça irá se afastar do programa por questões pessoais, mas retornará para as outras duas edições deste ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+.

– Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta – comentou Henrique Fogaça sobre a saída temporária.

