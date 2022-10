Fogo no Cemitério do Tapanã é controlado na manhã desta quinta-feira (13)

Uma família utilizou fogos de artifícios durante o sepultamento no Cemitério Parque do Tapanã, isso acabou provocando um incêndio no local, atingindo a parte na quadra 12. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (13). Felizmente não houve vítimas e a situação está sob controle, tendo a atuação de órgãos da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado.

De acordo com a Agência Distrital de Icoaraci (Adic) a Administração do Cemitério acionou, imediatamente, os Bombeiros Militar do Estado do Pará, compareceram no local controlando e controlaram a situação.

O Cemitério Parque do Tapanã fica localizado na rodovia e bairro com o mesmo nome, 1.739, no distrito de Icoaraci, Belém.

Foto Reprodução: Neves / Ascom Adic