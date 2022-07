Fogo toma conta do prédio da Prefeitura de Parauapebas no Pará, funcionários ainda tentaram controlar o fogo

Na manhã desta sexta-feira (29) o Prédio da Prefeitura de Parauapebas, localizado no sudeste do Pará ficou em chamas após um curto circuito no ar-condicionado. De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido.

Em nota, a prefeitura de Parauapebas informou que o fogo iniciou no segundo andar na sala da Procuradoria Geral do Município (PMG), após um curto-circuito em um ar-condicionado. A partir daí, uma intensa fumaça que propagou no espaço, atingindo também outros espaços.

De acordo com o sindico do prédio, quando os funcionários perceberam a fumaça seguida de fogo, ainda tentaram utilizar o extintor para apagar, porém as pessoas estavam com dificuldades de respirara, e se retiraram do local.

“Foi muito rápido o pessoal estava trabalhando na sala da coordenadoria, e o ar condicionado deu um curto, pessoal tentou apagar e desligar o ar, mas quando desligou começou a subir aquela fumaça e fogo, pegamos o extintor tentamos apagar, mas a fumaça foi tão rápida que estava atrapalhando a respiração do pessoal “contou o sindico.

O prefeito, de Parauapebas, Darci Lermen, disse que os procedimentos e atividades vão continuar, e que vão retomar as atividades na segunda-feira.

“ Os procedimentos e atividades vão continuar, não nesse local certamente, agora vamos fazer um planejamento para que nós tenha um trabalho mais rápido de novo, e tocar pra frente não adianta baixar a cabeça, levantar a cabeça e reconstruir de novo” pontuou o Prefeito de Parauapebas.

Veja o vídeo:

Foto e Vídeo: reprodução internet