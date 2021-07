Fogos de artifício e gritos na Terra Firme para membro de facção morto em Belém: vídeo

Na noite desta sexta-feira, 29, fogos de artifício foram usados no bairro da Terra Firme para homenagear Jefferson Juvêncio Campos, também conhecido como “Nego Jefferson”, que era membro da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL).

O homenageado respondia a mais de 10 processos, como roubo, associação criminosa, furto qualificado, tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi morto nesta quinta-feira, 28, durante um confronto com a polícia na Avenida Nazaré, sendo suspeito de integrar um bando que planejava assaltar a agência bancária do Banpará localizada no hospital Ophyr Loyola.

Nas imagens, os fogos explodem no céu da Terra Firme, enquanto os criminosos gritam e dão “vivas” ao comparsa de crimes morto durante a operação policial. Tudo ao som de um funk.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação