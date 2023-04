Foguete da SpaceX, de Elon Musk, explode após lançamento

O foguete Starship, o mais poderoso já construído, explodiu nesta quinta-feira (20) poucos minutos após decolar na base da companhia SpaceX, do bilionário Elon Musk, em Boca Chica, no estado do Texas (EUA).

Os motivos da explosão durante um voo de teste, antes de atingir a órbita, ainda não foram divulgados, mas os engenheiros da SpaceX consideraram o teste um sucesso.

– Como se o teste de voo não fosse suficientemente empolgante, a Starship experimentou uma rápida desmontagem não programada antes da separação do estágio – disse a empresa no Twitter, rede social que também pertence a Musk.

O megafoguete projetado para transportar pessoas para a órbita terrestre, a Lua e Marte tem base na Starbase, na costa do Texas, e consiste em uma nave espacial (Starship) e um propulsor (Super Heavy Rocket) totalmente integrados.

Statship é um sistema de transporte totalmente reutilizável, desenvolvido para transportar tanto a tripulação como carga para a órbita da Terra, ajudar a humanidade a retornar à Lua e a viajar para Marte e além, diz o site da SpaceX.

A altura do enorme foguete e da nave espacial era de 120 metros, o diâmetro era de 9 metros e poderia transportar 100 a 150 toneladas de carga, capacidade que pode ser expandida até 250 toneladas.

💥 🚀 O poderoso foguete de Elon Musk explodiu no ar minutos após o lançamento.

A super nave da Space X que é maior que o Cristo Redentor seria o modelo escolhido para levar tripulantes a Lua e Marte.



Hoje, não haviam tripulantes, o lançamento fazia parte de um teste. pic.twitter.com/qaVbR4RDBs — Mateus Nogueira (@mateusn_br) April 20, 2023

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/SPACEX