“Foi assustador”, diz Juliette sobre repercussão do primeiro EP

Vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire lançou na última semana o primeiro projeto de sua carreira musical já batendo recordes. O EP, que conta com seis faixas e foi lançado na quinta-feira (2/9), se tornou a maior estreia nacional da história do Spotify.

Apenas nas primeiras 24h, o EP Juliette recebeu mais de 5,9 milhões de plays e teve a segunda maior estreia global da história da plataforma, perdendo apenas para o disco Chromatica, de Lady Gaga. Além disso, todas as músicas do projeto estrearam direto no Top 15 das faixas mais tocadas da plataforma.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (6/9), a paraibana comemorou o sucesso do projeto e falou sobre as escolhas na nova fase da vida. “De que tudo que eu estava fazendo, o que eu mais encontrava felicidade era na música. A música me traz paz, é uma forma de comunicar amor e tudo o que eu sinto”, disse.

Juliette revelou ter se assustado com o reconhecimento imediato do público e de artistas. “Nunca imaginei que as pessoas me enxergariam como cantora. Foi um processo até eu me ver assim e me visualizar como cantora. No início foi assustador, mas agora eu estou aceitando”, brincou Juliette.

A meta, agora, é levar as canções para os palcos. “Estou me planejando para realizar esse sonho quando essa pandemia passar. Já realizei o sonho do BBB, o de me tornar cantora e esse é meu próximo sonho, fazer um show muito bonito e ver as pessoas cantarem minhas músicas e se abraçarem”, revelou a paraibana.

Nesta segunda, Juliette também lança o clipe da faixa Diferença Mara e faz sua estreia no comando do programa TVZ, do Multishow. “Estou sentindo ​​muito frio na barriga. Logo na primeira vez que eu vou apresentar já vou falar sobre meu clipe […] Estou muito feliz com a oportunidade porque vou falar sobre música, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas estou muito nervosa, não vou mentir (risos)”, finalizou.

Assista ao clipe:

