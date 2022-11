Foi prorrogado o prazo de processos de habilitação ativos no Detran

Atenção para quem está com processos de habilitação ativos no Departamento de Trânsito do Estado (Detran), o prazo foi prorrogado e cumpre a deliberação 165, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 8 de novembro de 2022, e vale para todos os órgãos e entidades executivos de trânsito de Estados e Distritos Federal (DF).

Conforme deliberação anterior do Contran, o processo do candidato à habilitação ficaria ativo no órgão pelo prazo de doze meses, contados da data do requerimento do candidato, porém esta nova resolução altera este disposto, a medida é um alivio para o candidato que precisa de mais tempo para concluir seu processo.

O órgão continua funcionando normalmente para todos os serviços de habilitação e trabalha sem medir esforços para que todos os candidatos com processos ativos no órgão finalizem o quanto antes, realizando mutirões de exames práticos periódicos e atendimentos itinerantes por todo o Estado.

Para o agendamento de serviços, os canais do órgão são o número 154 e o webchat online disponível no site www.detran.pa.gov.br. Todos os mutirões e itinerantes são divulgados nos canais oficiais do órgão.

Foto: Divulgação