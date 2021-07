Fomentadas ações de acolhimento ao turista em Belém

Uma das principais cidades da região Norte e da Amazônia, Belém chama atenção de turistas que procuram gastronomia, história e passeios. Segundo dados da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), divulgados em 2019, período pré-pandemia, o Aeroporto Internacional de Belém recebeu cerca de 170 mil passageiros de voos nacionais e internacionais.



Como forma de aproveitar os números favoráveis no setor do turismo, e com o avanço da vacinação na capital, a Prefeitura de Belém realiza ações para fomentar e receber de forma acolhedora os turistas que visitam a capital paraense.



Um dos projetos que já está em prática, e é desenvolvido pela Belemtur, órgão de turismo do município, é a implantação dos Centros de Apoio ao Turista (CAT), que objetiva abordar, acolher e informar o turista que chega na cidade. “São importantes essas ações, pois esse tipo de local é a referência para o turista. É um trabalho turístico valorizado no mundo inteiro esse tipo de ação que proporciona um apoio ao turista”, explicou o coordenador da Belemtur, André Cunha.



O CAT conta com servidores da Belemtur, que atuam nos postos informando os turistas, distribuindo mapas da cidade e indicando locais para visitas. “Os servidores que atuam nos postos são treinados para atender aos turistas. Eles recebem treinamento dos turismólogos que trabalham na coordenadoria”, explica André Cunha.

DISTRIBUIÇÃO

Atuamente, cinco CATs estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como no Terminal Hidroviário da praça Princesa Isabel, Cotijuba, Ver-o-Rio, Mosqueiro e Solar da Beira.

O casal Ricardo Costa e Maria Costa, de 35 e 33 anos, respectivamente, veio a Belém a trabalho e aproveitou a oportunidade para conhecer a cidade pela primeira vez. Oriundos da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, o casal escolheu o Solar da Beira como um dos primeiros pontos para visitar, onde eles receberam informações no posto de atendimento da prefeitura.



“Passaram para nós um cronograma de visitas. Fomos orientados a visitar locais mais frequentados da cidade. Queremos conhecer, ainda, o Centro Histórico e o Ver-o-Peso”, comentou Maria.

Já o empresário paulista não poupou elogios à culinária da capital paraense. “A culinária é muito boa, bastante diferente do que estamos acostumados. Todas as comidas estão aprovadas”, brincou.

Segundo o servidor da Belemtur que atua no ponto do Solar da Beira, Fábio Melo, a maior procura dos turistas é pela a culinária paraense. ” Estou atuando aqui há seis meses e posso dizer que os turistas procuram os restaurantes para provar a nossa culinária, eles também pedem endereços de museus e parques ambientais”, contou.

ILHAS

Além do CAT, a Belemtur possui diversos projetos voltados para o turismo. Entre as ações está o “Belém das ilhas”, que fomenta o turismo na região insular de Belém, levando eventos esportivos, gastronômicos e culturais para as ilhas, além de fazer curso de capacitação para as pessoas que atuam no atendimento aos turistas. O projeto também busca levar infraestrutura à ilha do Combu, onde a intenção é construir uma rede de distribuição de água, além de fazer uma torre de observação para contemplar a natureza.



Durante período do Círio de Nazaré, em outubro, a Belemtur coloca em prática o projeto “Amigo do Turista”, que recepciona os turistas no aeroporto e terminal rodoviário. Outra ação é o projeto “Amigos da Escola”, onde a Belemtur leva alunos das escolas municipais para pontos turísticos de Belém.

“Belém é muito bem posicionada em oito tipos de turismo, entre eles, o cultural, gastronômico, religioso e o de evento. Belém é a porta de entrada da região Amazônica e temos um potencial enorme para atrair o turistas”, ressalta André Cunha.

Foto: Agência Belém