Fonseca mininima críticas mas afirma que Paysandu precisa ter ‘mais personalidade’

“Ficou devendo”. Foi assim que o técnico do Paysandu, Roberto Fonseca, classificou o empate sem gols com o Botafogo-PB, em casa, pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. No fim da partida, que marcou a volta do público à Curuzu, Fonseca desceu aos vestiários sob gritos de “burro”. Apesar disso, o treinador minimizou as críticas e fez questão de destacar a qualidade do adversário.

“Eu acredito que o Botafogo-PB foi cirúrgico. Estudaram muito bem a nossa equipe. Não tivemos a criatividade que tínhamos em outas rodadas. Precisamos ter personalidade e, acima de tudo, apoio do torcedor”, disse Fonseca.

Caso vencesse o Belo na Curuzu, o Papão chegaria a 4 pontos no quadrangular, dividindo a liderança do grupo com o Criciúma. Apesar da sensação de ter “perdido” dois pontos em casa, Fonseca fez questão de afirmar que o time está evoluindo a cada jogo.

“Claro que uma vitória é melhor que dois empates, mas no quadrangular é importante tirar pontos do adversário. Acredito que estamos num momento bom. Estamos há quatro ou cinco partidas com um bom desempenho”, afirmou

O Paysandu volta a campo na Série C no sábado (16), às 17h, no estádio Noveli Júnior, interior de São Paulo, contra o Ituano.

Fonte O Liberal