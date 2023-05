Fonte diz que família de Jamie Foxx está esperando o pior

O ator Jamie Foxx continua internado em um hospital em Atlanta, nos Estados Unidos, após ser hospitalizado por razões não divulgadas. O estado de saúde do artista está preocupando a família que, de acordo com o site norte-americano Radar Online, está se preparando para o pior.

– O pessoal de Jamie está dizendo que ele está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam chegar ao fundo de seus problemas, mas ele não ficaria em um hospital por tanto tempo se estivesse perto de estar tudo bem – disse uma fonte ao portal.

Jamie Foxx passou mal no dia 11 de abril e precisou receber cuidados médicos por 24 horas. A filha dele, Corinne, afirmou que seu pai havia sofrido complicações médicas, mas não detalhou o que seria.

No dia 9 de maio, o perfil do ator compartilhou uma mensagem, afirmando que ele agradecia todo o amor e que se sentia abençoado. Recentemente, a família do astro pediu orações pela saúde de Foxx.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ YouTube