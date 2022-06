Fontenelle critica fala de Juliette sobre xenofobia: “Vai estudar”

Antonia Fontenelle usou as redes sociais para reagir após Juliette desabafar que pode ter sido reprovada em um teste de dublagem por causa de seu sotaque nordestino. Um estúdio de dublagem teria pedido que a cantora e ex-BBB neutralizasse o sotaque.

Para Fontenelle, Juliette tem mania de acusar todo mundo de xenofobia. As informações são do Notícias da TV.

– Você quer passar na frente, furar a fila. Vai estudar, pé no s@**. Tem uma moça, ex-BBB, que insiste em ser atriz, cantora, sei lá o quê, sem estudar. Juliette e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia. Ela, inclusive, me arrumou um problema muito grande com essa palhaçada. Ela foi fazer um teste de dublagem para um filme com projeção internacional, chegou lá e pediram para neutralizar o sotaque. Mais do que normal. E ela foi acusar a produção de xenofobia – comentou Antonia.

A apresentadora citou ainda o caso da atriz Susana Vieira que teve que fazer sotaque nordestino para sua personagem na novela Senhora do Destino (2004).

– Ela é carioca e fez a Maria do Carmo, que era nordestina. Quando pediram para fazer o sotaque nordestino, ela não foi acusar o Aguinaldo Silva [autor] e os diretores da novela de xenofobia. Te manca, vai estudar e para de ficar acusando as pessoas de xenofobia. Existe uma coisa chamada perfil de personagem, que é importante que você entenda. O sotaque era nordestino? Não, não era. Se fosse, não teriam pedido para você neutralizar. Isso não tem a ver com xenofobia, tem a ver com arte, coisa que você desconhece. Sabe por quê? Você quer passar na frente, quer furar a fila. Vai estudar, pé no s@**. Isso que você é – disse ainda Fontenelle.

O desabafo de Juliette sobre o episódio de dublagem foi feito na última sexta-feira (10). Nas redes sociais, a cantora disse que foi chamada para fazer a dublagem de um filme, mas recebeu um pedido para neutralizar o sotaque. Sem aceitar a mudança de sotaque, ela teria sido reprovada no teste.

– Esse exemplo que eu dei foi só um de vários outros. Tem a questão de encarar o sotaque nordestino de uma forma caricata e rir, tem a questão dos meus amigos não conseguirem alugar um imóvel. A mensagem que quis deixar foi a seguinte: xenofobia existe, sim, e ela está enraizada na nossa cultura. A gente precisa questionar – falou Juliette, na ocasião.

