Fora da política, Hasselmann vai ensinar como perder peso

Nesta segunda-feira (12), a ex-deputada federal Joice Hasselmann lançou um programa de emagrecimento para ajudar quem deseja perder peso.

A jornalista emagreceu 24 quilos e agora vai vender o programa de 28 dias para quem deseja passar pela mesma transformação. Batizado de Protocolo JH, o curso vai envolver mudanças alimentares e treinamentos físicos.

Sem conseguir ser reeleita, Hasselmann passou a deixar a política de lado e mudou suas redes sociais para o assunto de emagrecimento. Seu Instagram passou a se chamar Bem Estar com Joice e por lá ela mostra sua rotina dedicada ao emagrecimento.

– Chegou!!! Já está no ar a página do Protocolo JH que vai transformar você, assim como me transformou. Vamos buscar sua melhor versão e você vai secar, além de ver sua pele rejuvenescer anos e anos – disse ela ao anunciar o lançamento.

No vídeo publicado nas redes sociais, Joice afirma que há um time de profissionais dentro do programa que auxiliarão os alunos no processo de perda de peso. Para participar, o interessado deve desembolsar R$ 467.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram @bemestarcomjoice