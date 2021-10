Fora de casa, Remo encara o Cruzeiro em busca do fim do jejum de vitórias na Série B

Remo encara o Cruzeiro às 21h30 desta quinta-feira (28), no Independência, pela 32ª rodada da Série B. Sem vencer há cinco jogos, o Leão foi para Belo Horizonte pressionado a reencontrar o caminho que dê os três pontos e também o afaste ainda mais de qualquer possibilidade de queda para a Série C. Já a Raposa quer reencontrar a vitória diante da torcida. São dois jogos sem triunfar.

Outro detalhe é que os dois times estão lado a lado na competição. O Cruzeiro segue com 39 pontos, na 12ª posição. O Remo tem 38 e está na 13ª posição. Um duelo que também marca o reencontro do técnico Felipe Conceição com o ex-clube. No primeiro embate na Série B, o Leão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Resta esperar quem vai dominar o Independência nesta noite.

Os desfalques são o goleiro Vinicius, o atacante Erick Flores, o zagueiro Kevem, o volante Pingo e o lateral Igor Fernandes.

O Remo deve repetir a formação do jogo contra a Ponte Preta, com destaque para o zagueiro Marlon, lateral-esquerdo de ofício, que acabou virando zagueiro sob comando do técnico Felipe Conceição.

Cruzeiro

O Cruzeiro terá do desfalque de Matheus Pereira, que sofreu uma fratura no cotovelo direito, e Marco Antônio, que está com dores no tornozelo direito. Claudinho, com covid-19, também não vai jogar.

Em compensação, tem o retorno do volante Adriano e o meia Giovanni, além do treinado Vanderlei Luxemburgo. Os três ficaram de fora da partida contra o Avaí por suspensão pelo terceiro amarelo.

Ficha técnica

Cruzeiro x Remo

32ª rodada da Série B

Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Marlon, Rafael Jansen e Raimar; Arthur, Marcos Júnior, Felipe Gedoz, Lucas Tocantins, Vitor Andrade e Neto Pessoa

Técnico: Felipe Conceição

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h30

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (AB/RS)

Árbitro Assistente 1: Leirson Peng Martins (AB/RS)

Árbitro Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor (AB/RS)

Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (AB/MG)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silv (AB/RJ)

Fonte: O Liberal