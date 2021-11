Foragido da Justiça do Mato Grosso é pego com droga no Bairro Wirland Freire, em Itaituba

Um homem foragido da justiça, identificado como Lucas Rodrigues de Souza, foi preso com drogas no Bairro Wirland Freire, em Itaituba (PA). A prisão ocorreu no final da tarde da quinta-feira (04), por volta das 17h.

Lucas estava em uma motocicleta Honda Fan quando, ao avistar a guarnição da PM/ROCAM, empreendeu fuga, porém foi capturado logo em seguida. Diante disso, ele foi submetido à revista pessoal, e, assim, os policiais localizaram 230 g de entorpecentes aparentando ser maconha.

Ao ser indagado, Lucas disse ser do estado do Mato Grosso e que estava há pouco tempo comercializando entorpecente. À vista da situação, o rapaz foi conduzido para apresentação na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde foi constatado que ele se encontrava foragido do Sistema Penal do Mato Grosso, acusado dos crimes de homicídio e roubo.

Fonte: Plantão 24horas News.