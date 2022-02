Foragido da justiça é preso dentro de micro-ônibus no município de Trairão

Na noite da última segunda-feira (7), por volta das 23h, um foragido da justiça, identificado como Ademario de Sousa, de 40 anos, foi preso no distrito de Caracol, no município de Trairão, sudoeste do Pará. O suspeito foi localizado dentro de um micro-ônibus com rota intermunicipal.

Durante fiscalização, o homem apresentou documentos em nome de Ademar de Souza Carvalho, mas ao ser indagado, caiu em contradições com dados que estavam nos documentos. À vista disso, a guarnição fez uma busca minuciosa.

Após as buscas, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão, expedido pela comarca de Rondon do Pará, pelo crime de homicídio. Em seguida, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Trairão, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Plantão 24horas News