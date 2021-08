Foragido de Macapá é preso pela PRF em Santarém

Um homem de 39 anos, considerado foragido da Justiça do estado do Amapá, foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (30), no Km 996, da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela própria PRF, a abordagem ocorreu por volta das 19 horas, durante uma fiscalização de rotina na rodovia federal. Ao realizarem consulta nos sistemas móveis, os agentes constaram que havia um mandado de prisão contra Jardiel dos Prazeres de Souza, pelo crime de furto.

O mandado de prisão, expedido pela Justiça do Amapá, tem validade até o dia 8 de março de 2025.

Jardiel dos Prazeres recebeu ordem de prisão e foi conduzido pela PRF até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os tramites legais e o comunicado à comarca amapaense.

Receptação

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira (30), por volta das 19 horas, Caio da Silva Sarraf, pelo crime de receptação. Durante uma abordagem na altura do Km 996, os agentes da PRF encontraram dez aparelhos celulares em poder do suspeito. Um dos aparelhos constava no sistema como objeto de roubo.

Caio da Silva foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, onde lá foram realizados os procedimentos previstos na lei.

Fonte: O Estado Net

Foto: Divulgação/PRF