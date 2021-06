Foragido pelo crime de estupro de vulnerável é preso em ônibus em Altamira, no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite deste domingo (20) um homem foragido da Justiça em Altamira, sudoeste do Pará. Ele estava em um ônibus de transporte interestadual que saiu de Parauapebas, com destino a Itaituba.

O flagrante ocorreu por volta das 23h30, quando uma equipe da PRF abordou o veículo no km 620 da BR-230. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que um dos passageiros possuía um mandado de prisão aberto pelo crime estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (PA), com validade até 24/04/2038. Diante do fato, o foragido foi conduzido para a Delegacia de Altamira para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/ PRF