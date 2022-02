Foragido pelo crime de roubo é capturado no interior do Pará

Na noite do último sábado (12), um homem foi preso durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santarém, no oeste do Pará. O acusado tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Segundo informações da PRF, o indivíduo conduzia um veículo pela BR-163 de Santarém, com destino a comunidade Tabocal, quando passou pela guarnição que fez a abordagem. Ao consultar o sistema, foi constatado que havia o mandado pendente de cumprimento.

Diante disso, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde segue à disposição da justiça.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém