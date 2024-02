Foragidos de presídio federal no RN entram na lista da Interpol

Os nomes de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fugiram nesta quarta-feira (14) da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram incluídos na lista dos mais procurados da Interpol. A inclusão foi feita a pedido do governo brasileiro. A fuga da dupla foi a primeira registrada na história das unidades de segurança máxima do país.

Além da medida, os nomes, fotos e outros dados dos fugitivos também foram inseridos no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), do Ministério da Justiça. Desde que a fuga foi confirmada, buscas estão sendo feitas pelas polícias estaduais e federais.

Nesta quinta (15), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) aumentou o nível de segurança das penitenciárias federais e proibiu banhos de Sol e visitas de familiares e advogados até esta sexta (16). Ainda de acordo com a portaria do MJSP, também estão suspensas atividades educacionais, religiosas e laborais. A única exceção da portaria é para os atendimentos emergenciais de saúde.

A fuga dos presos causou incômodo no governo federal, que recentemente trocou o comando do Ministério da Justiça. Após a saída do ministro Flávio Dino, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski assumiu o comando da pasta e fez trocas em algumas secretarias, inclusive na Secretaria Nacional de Políticas Penais, que passou a ser chefiada por André Garcia.

Em coletiva de imprensa nesta quinta, Garcia afirmou que a prioridade da pasta é a recaptura dos foragidos e detalhou os esforços de busca. Segundo ele, as forças de segurança estão utilizando drones, equipamentos que aferem temperatura corporal, além de helicópteros das polícias federais e estaduais, para tentar localizar os foragidos.

Garcia não forneceu informações sobre a dinâmica da fuga, mas disse que não está descartada a possibilidade de que agentes tenham relaxado a segurança ou facilitado a ação dos prisioneiros. A fuga dos prisioneiros teria sido facilitada por uma obra que ocorre na penitenciária. Questionado sobre o tema, o secretário afirmou que o processo será revisto.

*Com informações AE

FOnte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Interpol