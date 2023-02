Foram apreendidos 660 pacotes de cigarro em um ônibus de transporte de passageiros pela Sefa

No último domingo (26), uma fiscalização organizada pela Secretaria da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, no sudeste paraense, fronteira com o Estado do Tocantins apreendeu 660 pacotes de cigarros, avaliados em R$ 50 mil.

Segundo a Sefa, o ônibus de viagem interestadual vinha de Alexânia em Goiás para Redenção, município no sudeste do Pará. O carro foi abordado em fiscalização de rotina. O transportador apresentou nota fiscal, mas a empresa destinatária do produto está com a inscrição estadual suspensa, e por isso não pode receber mercadorias.

Também foi notado durante o processo de fiscalização que o remetente é uma nova empresa e cancelou várias notas fiscais após a emissão. “Autuamos e informamos à Secretaria da Fazenda de Goiás para que faça as apurações necessárias”, informou o coordenador da unidade de Araguaia, Marcelo Dias.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 21 mil, referente ao ICMS e multa.

