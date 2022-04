Forbes: Fortuna de Luciano Hang aumentou 78% em um ano

Segundo o ranking de bilionários da Forbes, divulgado na terça-feira (5), a fortuna do empresário Luciano Hang aumentou 2,1 bilhões de dólares em um ano. Agora, o dono da rede de lojas Havan aparece em 586º no ranking mundial da revista, com fortuna estimada em 4,8 bilhões de dólares.

Em 2021, Hang tinha patrimônio de 2,7 bilhões de dólares, mas valor que saltou 78% em 2022 e passou para 4,8 bilhões.

Entre os brasileiros mais ricos, o empresário catarinense ocupa a décima posição. Em primeiro lugar está Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev.

Ainda segundo a Forbes, a Havan gerou 1,9 bilhão de receita em 2020.

Fonte: Pleno News

As informações são do portal UOL.