Força Aérea Brasileira prestará homenagem ao Círio de Nazaré pela primeira vez

O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) conhecida como Esquadrilha da Fumaça, fará pela primeira vez uma apresentação especial, no Círio de Nazaré 2021 em Belém. O comandante do Comando Aéreo Norte – I COMAR, Major- Brigadeiro do ar Mauricio Augusto Silveira de Medeiros, foi recebido nesta última terça-feira ((10) pela diretoria da festa de Nazaré(DFN) para conversar sobre o assunto.

“A Força Aérea já participou de diversos eventos do Círio de Nazaré e procurou dar apoio a todas as demandas feitas pela Diretoria da Festa. Nas festividades de 2021, a participação da FAB será ainda maior, pois teremos a presença inédita da Esquadrilha da Fumaça. A vinda do EDA ocorre devido à importância que o Comando da Aeronáutica confere às demandas do povo paraense e tem o intuito de prestigiar a maior manifestação religiosa católica do mundo, principalmente nesse momento difícil que toda a sociedade enfrenta”, ressaltou o Comandante do I COMAR.

O diretor geral do Círio Albano Martins comentou que a participação da Esquadrilha de Fumaça é a realização de um sonho antigo de incluir esse espetáculo aéreo a esse evento tão grandioso para o estado do Pará.

As aeronaves A-29 Super Tucano que irão fazer a apresentação no céu paraense, terá o local definido em breve, assim que confirmado será atualizado na programação oficial da festa que será divulgada em setembro.

A ultima apresentação da Esquadrilha de Fumaça aconteceu em 2018 na estação das docas como parte do circuito Norte e Nordeste, depois de três anos da sua última apresentação agora a apresentação irá retornar na maior festa religiosa do mundo.

Foto: 3S-R1-Gilberto Silva