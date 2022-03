Força em parto normal faz olhos de mulher “saltarem para fora”

Tamanho foi o esforço durante o parto natural, que os olhos da norte-americana Bethany Collins, de 23 anos, saíram da órbita. O caso foi compartilhado pela própria Bethany em seu perfil no TikTok em um vídeo no qual ela mostra fotos com o olho fora do lugar.

– Meu médico disse: Uau! Nunca vi isso acontecer – escreveu na legenda da publicação.

A pequena Phoebe já está com seis meses, mas Bethany decidiu compartilhar o caso curioso recentemente. O vídeo viralizou nas redes sociais, e várias outras mulheres relataram ter passado por problemas semelhantes.

Algumas mencionaram olhos sangrando devido à força utilizada e outras, ao se deparar com as histórias, garantiram que “nunca teriam filhos”.

Bethany contou que seus olhos levaram cerca de dois meses para voltarem ao normal, sem qualquer sequela à sua visão.

De acordo com especialistas, o que ocorreu com a norte-americana foi uma exoftalmia orbitária espontânea, que é considerado extremamente raro. Nesse caso, ocorre um sangramento espontâneo dentro da órbita, empurrando o olho para frente.

Fonte: Pleno News