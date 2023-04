Força Nacional aumentará efetivo no sudeste do Pará após ameaças a indígenas e servidores

A Secretaria Nacional de Segurança Pública se comprometeu a reforçar a segurança da região de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, após intensificação das intimidações sofridas por indígenas e servidores públicos na região. A iniciativa atende a recomendação expedida em março pelo Ministério Público Federal (MPF) e ainda reforça as ações do chamado Abril Indígena.

A recomendação foi enviada após notícia de que servidores que atendem a comunidade da Terra Indígena Parakanã foram ameaçados por homens encapuzados, prática que se repete contra os próprios indígenas. De acordo com o documento, as intimidações ocorrem desde 2022, quando três não indígenas foram encontrados mortos na região.

Seguindo termos recomendados pelo MPF, o comando da Força Nacional comunicou que remanejará 30 integrantes para atuar na região até que o risco de retaliação ao povo Parakanã diminua e o conflito seja debelado. A mobilização tem início nesta sexta-feira (21).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao MPF que somará esforços à Força Nacional no monitoramento da região, notadamente ao longo da BR-230. A Polícia Militar do Pará (PM/PA) também se comprometeu a atuar a fim de resguardar a integridade e a segurança da população de Novo Repartimento bem como daqueles que vivem e trabalham na comunidade indígena.

Imagem: Divulgação/Agência Brasil