Força-tarefa apreende 202 mil toneladas de minério no nordeste do Pará

A Operação Ágata Norte, por meio do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, apreendeu 202 mil toneladas de minérios, na Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará. Organizada pelo Ministério da Defesa, as ações ocorreram entre os dias 1º e 6 de junho.

Além dos minérios de manganês, cobre e cassiterita, a Operação Ágata Norte também aprendeu 308 kg de cocaína, 1.300 kg de pescado, 112 m³ de madeira, 7.600 caixas de cigarro, 53 embarcações, 11 veículos e 4 motosserras.

Uma embarcação que transportava 26 kg de maconha e 600 pílulas de ecstasy também foi interceptada. No local, foram encontradas doze pessoas de origem cubana, que saíram do Suriname em direção ao Brasil.

O comando da Operação Ágata Norte é formado pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. As atividades promovem ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais, nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

Participam da Operação 3 mil pessoas, formadas por civis e militares das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública e fiscalização, em mais de 40 meios navais, 52 terrestres e 6 aéreos.

As ações são desenvolvidas em uma área equivalente a 1,7 milhão de km² de área terrestre, 1 milhão de km² de área marítima, 5.500 km de rios navegáveis, 1.800 km de litoral e 1.300 km de fronteira terrestre.

Entre os crimes combatidos pela operação estão narcotráfico e crime organizado; contrabando e descaminho; pistas de pouso clandestinas; imigração ilegal; pesca ilegal; garimpo e exploração de recursos minerais ilegais; exploração e transporte de madeira ilegal; pontos de desmatamentos; biopirataria e tráficos de animais selvagens.

Fonte: Debate com G1 Pará