Força tarefa entra em ação para combate a roubo de gado no Marajó

Uma força tarefa envolvendo agentes das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Estado e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – Adepará começou uma operação de combate aos roubos e furtos de gado na região do Marajó. A operação começou ontem, quarta-feira, 08, e segue até o próximo sábado, dia 11, com cerca de 30 homens.



A ação das autoridades para conter o avanço das quadrilhas de roubo e furto de gado, especialmente nos municípios de Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari partiu de uma iniciativa da Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, que tem buscado parcerias com as autoridades, já que o primeiro desses municípios está sem delegado de Polícia há dois anos, o que dificulta a comunicação dos crimes, que, em geral, é feita por via virtual ou na Superintendência de Polícia Civil dos Campos do Marajó, com sede na cidade de Soure.



De acordo com a diretoria da Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, que deve se reunir no começo da próxima semana com o delegado Neyvaldo Silva, diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais – Dioe, existem várias quadrilhas praticando os crimes que acontecem em duas modalidades. A primeira, quando o gado é roubado e levado, vivo, para Icoaraci e Abaetetuba e Macapá, em transporte fluvial clandestino, e a segunda, quando o gado é mordo, desossado e levado com a carne exposta a todo tipo de impurezas e falta de higiene em embarcações pequenas também para os mesmos portos, o que motivou a Associação a denunciar que carne de origem duvidosa e, portanto, com riscos à saúde pública, está sendo comercializada a preços mais baratos nas praças de Belém, Abaetetuba e várias outras cidades do Pará e do Estado do Amapá.



A Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari diz saber quem está por trás dos crimes e que os bandidos têm intimidado fazendeiros e vaqueiros que trabalham nas fazendas e áreas de pastos dos campos do Marajó.

Segundo a entidade, semana passada, grupos de oito a dez homens armados voltaram a agir roubando de 30 a 40 cabeças de gados de diversas fazendas em Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari. A prática é antiga, mas recrudesceu neste segundo semestre de 2021. A reportagem de A Província do Pará foi informada por representantes da Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, que preferem não ter seus nomes citados para evitar represálias – já que todos vivem sob ameaças na região do Marajó -, que na semana passada, a Polícia não deu um flagrante porque eles não tiveram condições de se comunicar a tempo com as autoridades. Eles chegaram a fotografar as embarcações que levariam gado vivo e desossado para abastecer comércio ilegal de carne bovina que funcionam na periferia da capital paraense, e Abaetetuba e região, além da periferia de Macapá, no Amapá.



Ainda conforme a Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, nesse fim de semana prolongado do feriadão da Semana da Pátria, os bandidos aproveitaram para agir, causando enormes prejuízos aos pecuaristas do Marajó, uma região que vive, basicamente, da pecuária, agricultura, lavoura, produção familiar e do serviço público, já que não há indústrias em atividade na área para absorver a mão de obra ociosa.

Reportagem especial para A Província do Pará

Imagens: Cleiton Palmeira/Ronabar