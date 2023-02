Forças de segurança apreendem madeira irregular e prendem quatro pessoas no Marajó

Durante uma ação integrada das forças de segurança pública e de agentes de fiscalização que atuam na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos” e na Delegacia de Portel, na parte ocidental do Arquipélago do Marajó, foram apreendidos 360 metros cúbicos (m³) de madeira em tora, uma empurradeira, balsa de transporte, reboque e uma pá carregadeira, avaliados em R$ 1,5 milhão. Foram presos em flagrante quatro homens que transportavam a carga irregular, na noite da última terça-feira (14), no Rio Tajapuru, às proximidades de Portel.

Segundo o titular do Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu), delegado Arthur Braga, a apreensão é resultado da presença dos agentes de segurança pública que atuam na Base Integrada Fluvial, instalada no município de Breves, à margem direita do Rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, e das ações permanentes.

“A equipe que atua na Base efetuou mais uma apreensão expressiva, no âmbito da Operação Guardiões do Bioma, que é uma ação permanente do Ministério da Justiça na Base Fluvial, com foco no combate das causas ambientais e proteção de terras indígenas. Diligências são realizadas diariamente, e nesta obtivemos êxito enquanto a embarcação seguia de Portel para o município de Breves. A tripulação foi encaminhada para Portel, e os procedimentos cabíveis foram realizados pela Polícia Civil”, informou o delegado.

O flagrante ocorreu durante ronda de fiscalização nos rios que circundam a Base Fluvial. Os quatro tripulantes da embarcação foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Portel, onde foram autuados em flagrante. Todos vão responder pelos crimes de extração de madeira em terras devolutas e transporte de madeira irregular sem licença ambiental e sem documentação.

Prioridades – “Em razão das ações de fiscalização continuadas na Base Antônio Lemos, mais uma apreensão teve êxito. As abordagens em produtos de origem animal e vegetal são prioridades nos rios do Estado, em consonância ao Decreto Estadual 2.887, de 7/02/2023”, informou a delegada Adriana Magno, que integra a equipe e supervisiona as ações do GFlu na Base.

Na carga apreendida havia as espécies jatobá, angelim pedra, maçaranduba e cupiúba. A madeira havia saído do município de Portel com destino a Breves, para venda em depósitos da sede municipal.

Participaram da apreensão agentes do Grupamento Fluvial, das polícias Militar e Civil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Portel.

