Forças de segurança estabelecem zona de exclusão para proteger tartarugas na Praia do Atalaia

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com o Departamento de Trânsito (Detran), implantou a zona de exclusão para evitar que veículos trafeguem pelo atalho da Sofia, no município de Salinópolis, garantindo a proteção da tartaruga marinha. A medida cumpre a recomendação judicial do Ministério Público do Pará, n° 01/2023, que visa proibir o acesso de veículos ao local entre os meses de fevereiro e setembro, das 16 às 08 h do dia seguinte, por ser durante a noite e ao amanhecer que os filhotes de tartaruga saem dos ninhos em direção ao mar. O atalho da Sofia também é atualmente o local com maior concentração de pontos de desova na faixa de areia na costa atlântica paraense.

A zona estabelecida compreende a ponta da Sofia, definida a partir do terceiro atalho da Praia do Atalaia, que já começou a ser isolada com barreiras na última sexta-feira (17), a partir de 16 h. “A ação de isolamento está sendo implantada para que veículos não ultrapassem o limite estabelecido, garantindo a proteção da fauna com a preservação da vida dos animais marinhos e a recomendação estabelecida pelo MPPA. Incluímos a ação na Operação Carnaval, que já está em andamento no balneário”, informou Luciano de Oliveira, secretário adjunto Operacional da Segup.

A zona de exclusão, uma das ações da “Operação Carnaval 2023”, está sendo executada pelo Detran, a fim de evitar a circulação de veículos na área, especificamente a partir de 16 h, garantindo a vida dos filhotes de tartarugas marinhas que desovam na ponta da Sofia, na Praia do Atalaia.

Em sua segunda fase, a Operação Carnaval 2023 mobiliza mais de 2 mil agentes de segurança, que estão atuando de forma integrada em 75 localidades até a próxima quarta-feira (22), permitindo que a população aproveite os eventos carnavalescos com segurança e tranquilidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: César Filho/Ascom Segup