Forças de segurança lançam campanha contra importunação sexual nos estádios do Pará

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), em parceria com as polícias Civil e Militar, e a Guarda Municipal de Belém (GBel), lançaram neste sábado (20) a campanha de combate ao crime de importunação sexual nos estádios de Belém para o campeonato paraense 2024.

“Nossa Diretoria de Políticas de Prevenção estará realizando um trabalho de orientação durante as partidas do campeonato paraense, com o intuito de prevenir e conscientizar os torcedores de que importunação sexual é crime, e que as forças de segurança estão presentes para evitar e punir quem cometer esse tipo de vítima, além de acolher a vítima”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A campanha foi lançada na partida entre Paysandu e Santa Rosa, no Estádio Olímpico do Pará “Jornalista Edgar Proença”, o Mangueirão, as 19 h. A campanha contiuará no domingo (21), durante o jogo entre Remo e Canaã, a partir de 14 h, também no Mangueirão. As ações de conscientização serão estendidas até o final do Campeonato Paraense de Futebol.

“A campanha busca a conscientização da população acerca da necessidade de mudança cultural, no sentido de que todas as pessoas merecem respeito, e que a liberdade nas roupas ou no comportamento não pode ser confundida com um convite ao assédio”, enfatizou o diretor de Políticas de Prevenção Social da Segup, coronel Castro Alves.

Ação educativa e repressiva – Durante os jogos do Campeonato Paraense serão distribuídos materiais educativos e fornecidas orientações ao público em geral, além da divulgação dos canais de denúncia e da atuação dos órgãos de segurança na repressão à prática da importunação sexual, crime previsto pela Lei nº 13.718/2018.

No estádio Mangueirão, além da equipe que fará a ação educativa, estarão agentes aptos para atuar repressivamente em situações de flagrante detectadas no local. Os agentes terão o apoio das viaturas rosas, usadas no Programa Pró-Mulher Pará, voltadas exclusivamente ao combate aos crimes cometidos contra a mulher.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação