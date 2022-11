Forças de segurança pública monitoram início do segundo dia de provas do Enem 2022

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), monitora o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em todo o Estado. Com 805 locais de prova, o esquema de segurança conta com a atuação de 4 mil agentes, mobilizados desde as 06 h deste domingo (20) para a logística da distribuição dos malotes das provas e posterior acompanhamento do certame, iniciado as 13h30.

No Pará são quase 202 mil inscritos, distribuídos nas provas por 77 municípios paraenses. A entrega dos malotes ocorreu sem intercorrências nos locais onde o Exame está sendo realizado. A distribuição, que começou as 06 h e foi concluída as 10 h. Agentes da Polícia Militar atuaram em apoio aos Correios, responsável pelo transporte dos malotes. Os agentes também acompanharam toda a movimentação em torno dos locais de provas na abertura e fechamento dos portões.

Além do apoio na logística e ações ostensivas, a Segup prossegue o monitoramento pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado em Belém, e também ativou os 13 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) no Estado. As ações desenvolvidas garantem a segurança viária ostensiva no entorno dos locais e o atendimento de ocorrências relacionadas à realização das provas.

Ocorrências – Até as 14 h deste domingo, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que dois internos monitorados foram acompanhados para a realização do Enem.

A concessionária de energia elétrica atuou em seis quedas de energia, normalizando o serviço nos municípios de Mocajuba, Tucuruí, Igarapé-Miri e Portel, sem causar prejuízos ao certame. Em Belém, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso envolvendo um inscrito inabilitado por falta de documentação necessária para realizar a prova.

Integração – As forças de segurança do Estado e do Município de Belém, junto com órgãos parceiros do Enem, estão presentes no CICC, localizado na Avenida Almirante Barroso, acompanhando todas as ações, além da movimentação e fluxo de trânsito nas vias de acesso aos locais de provas.

As ações envolvem representantes dos Correios, Exército, polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Grupamento Fluvial (Gflu) – ambos vinculados à Segup -, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), guardas municipais, órgãos de trânsito municipais, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), empresa Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o certame.

Texto: André Macedo – Ascom/Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim