Forças de Segurança seguem com ações ostensivas na RMB e interior do estado 

As ações integradas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública em mais de 30 localidades do estado durante a Operação “Tiradentes”, deflagrada na última quinta-feira (21), sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), prosseguem com tranquilidade e sem grandes ocorrências na RMB e interior do estado.

A mobilização se estende até a próxima segunda-feira (25) com o objetivo de coibir a criminalidade, garantir a segurança da população, fiscalizar estabelecimentos e fazer cumprir as determinações do Decreto 2.044, que prevê a política de incentivo à vacinação contra a Covid-19.

Na Região Metropolitana de Belém, operações integradas, como a “Tolerância Zero”, “Visibilidade” e “Lei Seca”, continuam sendo realizadas intensificando as ações ostensivas e reforçando a segurança pública na capital.

“Reforçamos que a Região Metropolitana está com a cobertura total das equipes atuando nas operações que já ocorrem diuturnamente na capital, reforçando ainda mais a sua atuação para que os que permanecem na cidade continuem tendo um feriado tranquilo e seguro”, pontuou o secretário-adjunto de Operacionalização, coronel Alexandre Mascarenhas.

Interior

Além da RMB, mais de 30 localidades do interior receberam reforço e ações integradas e, apesar do clima chuvoso e movimentação tranquila na última quinta (21) e sexta-feira (22), muitas pessoas ainda devem circular pelas praias a fim de aproveitar o descanso e a diversão do fim de semana.

Em Mosqueiro, as ações estão concentradas no pórtico de entrada do distrito, mantendo as fiscalizações de veículos, assim como nas praias em combate à criminalidade, além de estabelecimentos em cumprimento ao decreto 2.044.

As ações estão ocorrendo simultaneamente nas praias de Outeiro, distrito de Belém, Marapanim, Marudá, Abaetetuba, Cotijuba, Vigia, Bragança, Marabá, entre outros municípios.

Balanço parcial

Do início da Operação, na quinta-feira (21), até o momento, 342 pessoas já foram abordadas em fiscalizações, além de mais de 240 motocicletas e carros verificados, assim como 32 estabelecimentos, dos quais oito foram intimados para regularização e um deles teve as atividades encerradas.

Também foram realizadas 500 advertências e orientações pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Durante as ações, oito pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de alcoolemia, que é dirigir sob efeito de álcool, 140 boletins de ocorrência foram registrados, incluindo extravios, furtos, alcoolemia, entre outros. Ainda foram realizados dois procedimentos de perícia de abuso de drogas, em entorpecentes apreendidos no município de Salinópolis.

Integração

A operação Tiradentes integra mais de 800 agentes do Departamento de Trânsito (Detran-PA), Polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), entre outros órgãos que atuarão no reforço do feriado.

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação