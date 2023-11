Forças Federais apreendem 100 mil toneladas de manganês ilegal no valor de R$ 50 milhões

Nesses dois dias, 8 e 9/11, a Receita Federal e a Polícia Federal, em colaboração com a Agência Nacional de Mineração, uniram forças em uma operação conjunta destinada a combater a exploração, comercialização e exportação ilegal de manganês. A ação ocorreu no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém.

O manganês é um recurso mineral valioso, amplamente utilizado na indústria siderúrgica e de ligas metálicas, mas sua exploração ilegal tem se tornado uma preocupação crescente. Para abordar essa questão, as agências federais decidiram tomar medidas enérgicas.

Durante a operação, foram realizadas ações de fiscalização e monitoramento em várias áreas, com foco especial nas regiões suscetíveis à exploração ilegal de manganês. As equipes trabalharam incansavelmente para identificar e combater as operações clandestinas que ameaçam a legalidade e a sustentabilidade do setor.

Ao todo, foram expedidos 15 autos de apreensão nos dois dias da operação. No decorrer da ação, 100 mil toneladas de manganês, com valor total de 50 milhões de reais, e 1.144 toneladas de cobre, com valor total de 1,1 milhão de reais, foram apreendidos.

Essa operação conjunta representa um passo significativo na preservação dos recursos minerais do país, bem como na proteção dos interesses legítimos da indústria mineral. Além disso, enfatiza o compromisso contínuo das autoridades federais em coibir práticas ilegais que prejudicam a economia e o meio ambiente.

As autoridades instam a população a denunciar atividades suspeitas relacionadas à exploração de manganês, reforçando a importância da colaboração da sociedade na luta contra a exploração ilegal de recursos naturais.

Para mais informações, entre em contato com a Receita Federal, a Polícia Federal ou a Agência Nacional de Mineração.

