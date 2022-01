Forças policiais montam ação integrada para combater roubo e cumprir mandados de prisão na RMB

Os trabalhos serão executados pelas polícias Civil e Militar até o final deste mês

(Divulgação / PCPA)

Até o dia 27 deste mês, uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar está sendo executada para combater os crimes de roubo nos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara, na região metropolitana de Belém (RMB). O objetivo da ação, que teve início nesta quinta-feira (13), é atuar no enfrentamento à criminalidade e intervir com foco no cumprimento de mandados de prisões expedidos pela justiça.

“Estamos dando continuidade às ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade em bairros e municípios de circunscrição da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (2ª Risp). Com o trabalho, vamos levar mais segurança e tranquilidade à população. Também é uma forma de cumprir as ordens judiciais expedidas contra indiciados por roubo e outros delitos”, informou o delegado Roberto Gomes, da Superintendência da Região Metropolitana (SRM).

A ação integrada conta com a participação de policiais militares do Comando de Policiamento Regional (CPRM). Equipes policiais vão percorrer os bairros e localidades de circunscrição das unidades policiais de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara, que compõem a 2ª Risp.

Fonte Amazônia