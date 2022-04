Forma Alepa em Itaituba traz os temas Política e Fake News

Na última sexta-feira (29), o município de Itaituba, na região do Tapajós, realizou o segundo dia do Forma Alepa Itinerante com palestras e debatesitaituba. A Assembléia Legislativa do Pará (Alepa), por meio da Escola do Legislativo, te como tema este ano: Comunicação, imagem política e fake news, e teve a participação de servidores e políticos.

Sendo uns dos temas mais relevantes da atualidade, segundo informações da Ascom Alepa, o professor do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia, Rodolfo Marques, afirma quea cidadania se constrói como informação. É fundamental ter informação para o respaldo de algo”. O protagonismo político e as fake news vem sendo um dos temas de maior discussão nas aulas de cursos superiores, principalmente nos cursos que envolvem comunicação, pois a forma de divulgação, o marketing das campanhas, e o contexto social sob o qual elas estão inseridas, fazem todo o diferencial em resultados de eleições.

Ainda Segundo Marques “a Alepa reconhece a importância desse Estado ao expandir, pelas diferentes regiões, um serviço para servidores públicos, com diversas temáticas. Minha contribuição para esse projeto necessário da Casa de Leis é de pensar na comunicação política como algo permanente, o contato com as pessoas é preciso, mas com resposta com o eleitor, ainda mais quando há notícias falsas. Informação é a base da cidadania”.

Mesmo com a grande distância entre Itaituba e Belém, a Alepa trabalha em projetos que beneficiem regiões mais distantes da capital, para levar informação e estimular o questionamento sobre os assuntos gerando debates como a prestação de contas anuais das organizações do setor público.

Entre os políticos, esse tema, por exemplo, também é uma forma de imagem comunicacional, pois a prestação de contas além de ser obrigatória, gera uma boa “imagem” para o candidato.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Alepa/Ascom

Foto: Celso Lobo/ Alepa