“Forma Pará” convoca aprovados em repescagem do Prosel Especial Uepa

A Universidade do Estado do Pará divulgou nesta quarta-feira (08) a segunda chamada subsequente do Processo Seletivo Especial 2022 (Prosel Especial Forma Pará). Os convocados devem realizar a matrícula de forma presencial, nos dias 8 e 9 de fevereiro, de 8h às 16h. A lista completa dos aprovados está disponível no site da Uepa.

Nessa segunda chamada, foram convocados candidatos que se inscreveram nos cursos de Biomedicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Florestal, Gastronomia, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura em Pedagogia, ofertados em 26 municípios do Pará.

Para efetivar a matrícula é necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa (fornecida pela Uepa), Declaração de Integralização do curso impressa (fornecida pela Uepa), Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino), uma foto 3 x 4 recente e colorida, Título de Eleitor, Comprovante de votação na última eleição, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Comprovante de Residência recente, com endereço que contenha CEP.

O candidato vindo das escolas da Rede Pública poderá apresentar declaração que está concluindo o Ensino Médio no ano letivo atual, que deverá ser substituída pela documentação definitiva em até 45 dias. Os locais para entrega dos documentos constam no final do edital 09-2023.

Para obter as declarações fornecidas pela Uepa, clique aqui

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará