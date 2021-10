Forma Pará realiza aula inaugural de Gastronomia em Salinópolis

A oferta do curso de Gastronomia por uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública foi a resposta do Governo do estado, por meio do Programa Forma Pará, a uma demanda de localidades que têm o turismo como principal apelo econômico.

“O curso de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará é o primeiro da região Norte ofertado por uma instituição pública. Veio atender à necessidade de qualificar os profissionais dessa área” , disse o coordenador do curso, Wanderson Dantas, na aula inaugural realizada da última terça-feira (19), para os alunos da turma de Salinópolis.

O professor ressaltou que a Uepa criou o curso a partir da demanda feita pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que coordena o Forma Pará, programa que leva cursos de nível superior aos municípios.

Profissionalização

Era a oportunidade que Gilvanildo Costa Dias, 43 anos, esperava há muito tempo. Ele trabalha na cozinha de um hotel em Salinas há 14 anos e sentia falta de acrescentar maior conhecimento à sua prática profissional.

Foto: Divulgação”Quando eu soube do curso, por intermédio de um amigo, fiquei muito entusiasmado e muito feliz. Essa é uma oportunidade única e eu abracei com todas as forças. Só tenho que agradecer”, declarou o calouro de Gastronomia.

Quem também agarrou a chance de se profissionalizar foi Samara Senado, 19 anos. Ela conta que era estudante do curso de Matemática, mas sentia que não tinha aptidão para a área. Durante a pandemia ela se encontrou na culinária ao fazer tortas regionais que passou a vender. A mãe dela, Hellem Senado, 41, entrou no negócio e as duas passaram a trabalhar juntas. Hoje são colegas de turma.

“Fizemos vários cursos livres na área de confeitaria e agora temos a oportunidade de crescer mais ainda em conhecimento. A culinária paraense é rica e podemos alcançar outros patamares” disse a jovem. “A oferta desse curso aqui em Salinas foi uma sacada de mestre. Temos o conhecimento tradicional e precisamos nos capacitar para fazer pratos mais elaborados”, complementou Hellem.

Vocação

Certificando-se de que a maioria dos 50 alunos é de Salinas ou da região, ao se dirigir à turma, o titular da Sectet, Carlos Maneschy, falou da essência do programa Forma Pará que é levar oportunidade de formação superior de qualidade aos municípios.

Foto: Divulgação”O Governo não vai ao município ofertar qualquer curso. É uma oferta que busca observar a vocação e o interesse do município. Por isso trouxemos pra cá o curso de Gastronomia. Porque este lugar é absolutamente vocacionado para a atividade turística”, enfatizou o secretário destacando as belezas da natureza de Salinas.

Ele ressaltou ainda que o Forma Pará, criado pelo governo Helder Barbalho, agora é um programa de Estado, ao ser previsto em lei.

A secretária adjunta da Sectet, Edilza Fortes, gestora do programa, falou sobre o ineditismo do curso em IES pública. “Havia a demanda por Gastronomia, mas nenhuma instituição pública ofertava o curso. A Uepa nos atendeu e hoje temos três turmas no Forma Pará. Além de Salinas, temos em Mosqueiro e em Icoaraci”, disse.

O reitor da Uepa, Clay Chagas, destacou o potencial turístico de Salinas em que as peculiaridades da culinária paraense podem ser exploradas. “Esse curso não foi pensado para Salinas aleatoriamente. Foi pensado porque aqui tem um potencial muito grande. Potencial de empregabilidade, de empreendedorismo, enfim, um conjunto de características fazendo com que esta cidade se abra ao turismo cada vez mais”, enfatizou o reitor.

A diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Miguel Santa Brígida, onde as aulas são realizadas, Elenise Souza Araújo, deu as boas vindas aos alunos e se colocou à disposição de toda a equipe da Uepa e da Sectet. No encerramento da programação, a professora Vanessa Alencar fez a demonstração de como finalizar uma torta doce regional, que fez parte do coquetel servido a todos.

O próximo curso do Forma Pará a ser ofertado em Salinas é Turismo, que faz parte da chamada 2021. Os editais dessa chamada serão lançados no próximo dia 28 de outubro.

Por Jeniffer Galvão (SECTET)

Fonte: Agência Pará