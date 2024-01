Formação de multiplicadores em mudanças climáticas de Belém tem palestra de representante da ONU

A aula de abertura do curso de “Formação de Multiplicadores sobre Mudanças Climáticas: Causas e Efeitos Socioambientais no Tecido Social de Belém” foi realizada na noite desta quinta-feira, 25, no ginásio do Instituto Federal do Pará (IFPA).

O curso é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), com apoio da IFPA; visa a mobilizar a participação popular na construção do Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas da Cidade de Belém, uma ação pioneira construída com a sociedade para garantir políticas públicas concretas (programas sociais, de infraestrutura, etc.) sobre a realidade socioambiental.

O primeiro dia da formação contou com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e palestra do diretor regional da ONU-Habitat para América Latina e o Caribe, Elkin Velásquez.

Palestra

O tema da palestra de Elkin Velásquez foi “Mudanças Climáticas e o futuro das Cidades na América Latina e Caribe”. Durante quase 40 minutos, Elkin trouxe aos inscritos na formação exemplos de cidades na América do Sul, como Medelin, na Colômbia, que virou exemplo de desenvolvimento urbano sustentável: um processo de ocupação urbana de acordo com proteção ambiental, redução de desigualdades e prosperidade econômica.

O representante da ONU reafirmou a potência de Belém, como sede da COP-30, e destacou na palestra que a capital paraense é sinônimo de liderança internacional das cidades amazônicas. “Belém também pode ser um laboratório de desenvolvimento urbano sustentável. Essa cidade tem muitos desafios, assim como tinha Medelin e ainda tem. Mas ela está mantendo esse processo e crescendo”.

O prefeito Edmilson Rodrigues destacou a atuação do Fórum e a presença da ONU, reafirmando essa potencialidade de Belém. “O Fórum de Mudanças Climáticas é este esforço de diagnósticar esse problema em Belém. Se temos um plano para enfrentar uma crise que não é só de Belém, vamos debater. A presença do Elkin é de extrema importância. A ONU tem vários braços importantes, e Habitat é um deles”.

Duração

A formação será realizada em três dias com mesas temáticas e grupos de trabalho, com a cooperação de várias organizações sociais, sociedade civil e instituições de pesquisa parceiras, como as universidades públicas e faculdades privadas, além de grupos formados por conselheiros da cidade, do Tá selado, e membros do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas.

Prefeito jovem eleito pelo “Tá Selado”, Denilson Alves é um dos inscritos na formação. Denilson destacou o protagonismo de todos para a construção de Multiplicadores para a COP-30. “A juventude da Amazônia integra aqui o fórum. Isso faz parte de mais projetos e ações onde a nossa juventude está inserida”.

Serviço

A formação segue até sábado, 27, na IFPA, localizada na avenida Almirante Barroso.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém