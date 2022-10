Formação e segurança são exemplos do reconhecimento de quem atua na educação diferenciada

Weudson Santana há 8 anos é motorista Prefeitura de Belém, lotado na Fundação Escola Bosque (Funbosque). Para ele, ser servidor público não é uma tarefa fácil, pois a maioria da população não sabe ou não entende o quanto o serviço público é burocrático, mas ainda assim desenvolve sua atribuição com dedicação em prol da população.

“Me esforço para proporcionar o melhor para a comunidade e para mim é motivo de muito orgulho. Eu me sinto privilegiado, por trabalhar naquilo que amo e por ajudar as pessoas sempre que posso”, disse o condutor escolar.

Na busca pela valorização das servidoras e servidores, a Prefeitura de Belém, por meio da Funbosque, parabeniza a todos e todas neste Dia do Servidor, 28 de outubro, e reconhece a dedicação ao trabalho, sobretudo, por fazerem a diferença na vida dos alunos e moradores da Ilha de Caratateua.

Formação – Como forma de demonstrar esse reconhecimento, as servidoras e servidores da unidade de educação, diferenciada, recebem formação constante desde o início da atual gestão, por isso, realização de cursos de capacitação faz parte da sua rotina, além de contar com a aquisição de materiais de apoio, mobiliário e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para a desenvolverem suas atividades com segurança.

Um exemplo da preocupação da segurança da comunidade escolar foi nítido quando a Funbosque disponibilizou o transporte para os servidores durante a interdição da ponte de Outeiro, ocorrido em janeiro deste ano após uma balsa colidir com um dos pilares de sustentatação, causando rachaduras no centro da ponte.

“O resultado positivo da nossa gestão se deve em grande medida ao esforço de todos os nossos servidores, que, no dia a dia, realizam suas atividades com absoluto empenho e dedicação. O prefeito Edmilson e toda a nossa gestão agradecem pelo trabalho desenvolvido por nossos servidores e servidoras”, destacou o presidente da Funbosque, Alickson Lopes.



Desde o início da gestão, a Prefeitura de Belém vem atuando para garantir que os servidores da educação sejam valorizados. Todos os educadores da Funbosque e da Secretaria Municipal de Educação (Semec), tiveram o reajuste de 33,24% no vencimento-base.

Bônus-Livro – Outra iniciativa é que, desde 2021, a Prefeitura vem garantindo aos trabalhadores da educação municipal o Bônus-Livro, no valor de R$ 200,00, para ser utilizado na Feira do Livro, sendo que é a primeira gestão municipal a disponibilizar a todos as servidoras e servidores da educação. Até então, o bônus era concedido somente aos professores.

Além da Feira do Livro da Amazônia, os trabalhadores receberam o bônus, também no valor de R$ 200,00, para usá-lo durante a realização da I Festa Literária de Belém (Flibe), uma forma de incentivo à leitura para toda a comunidade escolar.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Funbosque