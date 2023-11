Formatura marca a qualificação profissional de moradores de comunidades de Oriximiná

Uma cerimônia repleta de emoção marcou a formatura de 12 jovens das comunidades do Lago Batata e Lago do Ajudante, localizadas no município de Oriximiná, Oeste do Pará. Eles receberam a certificação no curso de Mecânico de Manutenção de Equipamentos de Mineração, realizado pela Komatsu, em parceria com a Mineração Rio do Norte (MRN) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Para esses jovens, a conclusão deste curso não é apenas uma conquista pessoal, mas também um símbolo de esperança e transformação de suas vidas com a expectativa de ingressar no mercado de trabalho.

Com duração de três meses e uma carga horária de 470 horas, a iniciativa integra o Programa KIP (Komatsu Immersion Program), que tem a missão de oferecer conhecimentos e experiência prática em um ambiente industrial de ponta, proporcionando a qualificação dos alunos e a oportunidade de uma carreira promissora na área de manutenção de equipamentos. Com a parceria entre a MRN e o Senai, a ação reforça o comprometimento das instituições com o desenvolvimento sustentável e com ações de responsabilidade social que fomentem a educação e a formação profissional dos moradores da região.

Entre as participantes estava Daiane Batista Soares, de 29 anos, moradora da comunidade Lago do Ajudante. Ela viu o sonho de uma qualificação ser adiado por 10 anos devido aos cuidados com a casa e os 2 filhos. Em 2023, o marido assumiu as tarefas domésticas para que ela colocasse em prática a vontade de participar do curso concluído com sucesso. “A gente que é mulher fica muito tempo dentro de casa e tenho ele (marido) como um parceiro, junto com a MRN, Komatsu e Senai. Foi um momento difícil porque nunca fiquei tanto tempo longe dos meus filhos, mas ter o apoio da família foi crucial. Tenho muita gratidão por tudo o que nos foi proporcionado e agora é continuar com os estudos”, disse.

Já o formando Bianco Silva, de 19 anos, morador da comunidade Lago do Batata, destacou o dia a dia das atividades no curso. “Saímos bem cedo das nossas casas, , todos os dias, para adquirir conhecimentos e estou muito feliz com tudo o que foi proporcionado. Tudo o que aprendemos nos dá uma visão mais ampla sobre a operação dos equipamentos. Todas as aulas são bastante produtivas e agradecemos à MRN, Senai e Komatsu. Estamos focados em um propósito que é trazer melhorias contínuas”, afirmou.

Josué dos Santos Leal, de 30 anos, morador da comunidade Lago do Ajudante, destacou a força de vontade de toda a turma como um dos principais motivadores para a conclusão do curso. “Eu acho que a superação foi o principal propósito para todos nós. Um dava força para o outro porque o que vem lá na frente para a gente é ainda maior. Agradeço a cada um que nos apoiou bastante”, pontuou.

O gerente de Treinamento do Programa KIP, Ideraldo Soares, destacou o sentimento ao ver jovens em busca de qualificação profissional e a importância desta iniciativa para a formação de pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. “Eu posso garantir que a emoção sentida foi algo excepcional e falo não apenas por mim, mas por todas as pessoas que declararam nunca ter sentido algo assim antes. Estamos trabalhando forte para que possamos dar continuidade na melhoria do programa e na busca incessante de oportunidades para os alunos. Eles são muito especiais para as organizações Komatsu, MRN e Senai”, ressaltou.

Com o sucesso deste curso, abrem-se as portas para futuras parcerias, com a expectativa de oferecer novas atividades de capacitação aos comunitários. “Este é um momento de ‘virada de chave’, de continuar desenvolvendo projetos em conjunto com outros parceiros. Conseguimos oferecer a 12 pessoas a oportunidade de se especializarem em uma profissão extremamente relevante para a mineração. Recebemos boas avaliações do programa e chegamos até aqui com a sensação de que valeu a pena o esforço para a execução deste projeto”, declarou o diretor Comercial e de Suprimentos da MRN, Ricardo Alves.

Imagens: Divulgação