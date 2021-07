Fórmula 1: título se tornou improvável para Mercedes, diz Wolff

Hamilton esta 32 pontos atrás do líder Verstappen, da Red Bull

Atual campeã da Fórmula 1, a Mercedes está lutando contra as probabilidades em sua batalha com a Red Bull, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, depois que o Grande Prêmio da Áustria deste domingo (4) resultou em uma quinta derrota seguida.

Antes dominante, a Mercedes começou a temporada buscando seu oitavo título de construtor consecutivo e um oitavo título de piloto inédito para Lewis Hamilton.

“Todos estes anos, tentei manter nossos pés no chão não me entusiasmando com o desempenho, e agora preciso fazer o contrário”, disse Wolff, após o GP da Áustria, neste domingo (4) – Pool via REUTERS/Christian Bruna/Direitos Reservados

Hamilton, agora, está 32 pontos atrás de Max Verstappen, jovem piloto holandês da Red Bull que venceu cinco de nove corridas, incluindo as três últimas, e a Mercedes está 44 pontos atrás de sua rival equipada com motores Honda.

“Estamos travando uma batalha dura no momento, contra todas as probabilidades a esta altura”, disse Wolff aos repórteres no circuito Red Bull Ring.”Está contra todas as probabilidades para nós agora, e isto está claro porque eles têm uma vantagem geral de desempenho”. “Todos estes anos, tentei manter nossos pés no chão não me entusiasmando com o desempenho, e agora preciso fazer o contrário”, disse.

Wolff reconheceu a contrariedade, mas disse que a Mercedes lutará até o fim e que precisa continuar otimista.