Forró Ananindeua retoma com participação do público de forma presencial

Neste sábado (18), a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), retorna com o Forró Ananindeua. O evento já acontece há mais de 25 anos, levando muita alegria e diversão para os moradores do município. Nos anos de 2020 e em 2021 o evento aconteceu de forma virtual por conta da pandemia.

O Forró Ananindeua vai acontecer de forma presencial no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão) a partir das 18h, no período de 18 a 26 de junho. É esperado cerca de 100 mil municípes e visitantes e, por isso, o evento contará com uma mega estrutura, contendo palco, espaço interativo, arena de apresentações para 650 pessoas, praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversão, museu de trajes de quadrilhas juninas de Ananindeua e muitas brincadeiras típicas dessa época.

A festa vai promover concurso de quadrilhas e misses juninas do Pará, com premiações em dinheiro, que tem como objetivo ajudar os grupos a realizarem suas apresentações e incentivar a cadeia produtiva cultural.

Além disso, todas as categorias também terão premiações em dinheiro e troféu simbólico. Confira os valores:

– Melhor Quadrilha Mirim: R$3.000;

– Misses Mirins: R$500 cada;

– Quadrilhas Juninas Juvenil-Adulto: 1º lugar – R$20.000 // 2º lugar – R$15.000 // 3º lugar – R$10.000 // 4º lugar – R$5.000 // 5º lugar – R$3.000 // 6º ao 10º lugar – R$2.000;

– Misses Juvenil-Adulto (Caipira, Cheirosa, Simpatia e LGBTQIA+): 1º lugar – R$3.000// 2º lugar – R$2.000 // 3º lugar – R$1.000;

– Melhor marcador: R$3.000.

Acompanhe a programação de atrações musicais e culturais:

– 18/06 (sábado): 18h00 – Boi Labioso com o “Arrastão Cultural” // 00h00 – Tropa do Forró;

– 19/06 (domingo): 18h00 – Grupo de Manifestações Parafolclóricas Parananin // 23h00 – Paula Forrozeira // 00h00 – Cabra no Forró;

– 20/06 (segunda-feira): 18h00 – Boi Teimoso // 00h00 – Herick Rafael;

– 21/06 (terça-feira): 18h00 – Grupo Folclórico Amazônia // 00h00 – Daniel do Acordeon;

– 22/06 (quarta-feira): 18h00 – Boi Kutaka // 00h00 – Márcio Carrera;

– 23/06 (quinta-feira): 18h00 – Grupo Mayaná // 00h00 – Victória Pinheiro;

– 24/06 (sexta-feira): 18h00 – Toró Açú // 22h00 – Banda no Boteco // 23h00 – Patrick Costa // 00h00 – Brown do Piseiro;

– 25/05 (sábado): 18h00 – Gleydson e Lorran // 22h00 – Banda Fest Top // 23h00 – Akilla Marques // 00h00 – Lucas Lima;

– 26/06 (domingo): 18h00 – Miro Marks // 00h00 – Banda Fruto Sensual.

(Todos os dias contarão com apresentação de Quadrilhas Juninas)

