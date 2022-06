Forrozão do Cassazum recebe elogios de associados e convidados

Uma programação festiva bastante animada marcou abertura da quadra junina promovida pela diretoria do Cassazum, presidida pelo Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes. Cinco atrações musicais animaram o evento para os associados e convidados que enalteceram a beleza da organização da programação que contribuiu para o sucesso do acontecimento junino, sobretudo, a receptividade oferecida pela agremiação militar.

As atrações musicais que proporcionaram belíssimo show com suas canções foram Sabino do Acordeon, Nelsinho Rodrigues, Brenda Moraes, Diogo dos Teclados, Banda TDB e o DJ, Sandro Guilherme.

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, confirmou que novas atrações acontecerão o Forrozão e os demais eventos do clube antes do encerramento do primeiro semestre. O objetivo é que os associados se façam presentes com seus familiares para prestigiarem as programações sociais organizadas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar