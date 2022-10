Fortalecimento da rede de educadores visa a formação de cidadãos críticos em Belém

Importante profissional para a formação de cidadãos críticos, o professor desempenha um valioso papel na sociedade. Entendendo a sua relevância, a Prefeitura de Belém, por meio, da Fundação Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” (Funbosque), neste 15 de outubro, Dia dos Professores, reafirma gratidão e respeito a todos os profissionais da educação que contribuem com a escola, para a educação dos alunos da região insular de Belém.

“Nossos resultados positivos só são possíveis devido à dedicação e comprometimento dos nossos professores em cada ações desenvolvidas para os alunos da Funbosque. Agradeço imensamente a cada educador que se doa com amor para transformar a vida de cada estudante”, relatou o presidente da Funbosque, Alickson Lopes.

Para reforçar o quadro de servidores, a Funbosque realizou o Processo Seletivo Simplificado (PSS), em 2021 , e contratou 198 profissionais para a Fundação. Além de trabalhar para que os professores que estão tendo o seu ciclo de trabalho encerrado, por meio da aposentadoria, sejam sempre lembrados e valorizados.

Entre as profissionais que estão em processo de aposentadoria: professora Socorro Teixeira, que trabalhou por mais de 30 anos em sala de aula, desde 2010, desenvolvendo suas atividades com os alunos do ensino fundamental I na Funbosque, mas guarda carinho dos momentos que viveu na escola.

“Enquanto professora, quando damos oportunidade aos alunos descobrimos realmente até onde ele pode avançar. Dessa forma considero que eu também aprendi muito com eles, pois trabalhar com crianças e com a inclusão é uma experiência necessária para todo profissional da educação, pois nos desafia a cada dia”, disse a professora.

“Me lembro que eu tinha muita dificuldade com a língua portuguesa, eu não sabia nem separar em sílabas, mas quando eu comecei a estudar aqui, no segundo ano do fundamental, com a professora Socorro, eu aprendi. Ela era muito paciente e eu compreendia tudo o que ela me explicava. Sou muito grata a ela”, contou a aluna Antonella de Souza, de 16 anos, que hoje está no segundo ano do ensino médio.

A gestão municipal, por meio, da Funbosque fortalece a rede de educadores para garantir a formação de cidadãos críticos em relação aos problemas ambientais e do manejo sustentável, sendo esse o principal papel da Fundação, que atende cerca de 2.700 alunos em suas unidades, que ficam localizadas na região insular de Belém.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação