Fortalecimento do Banco do Leite garante amamentação exclusiva com leite a bebês do HMIB

Localizado no interior paraense, o Hospital-Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) alcançou, nesta sexta-feira (2), a marca de 96h sem a prescrição de fórmulas infantis industrializadas para os bebês em atendimento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Atuando como referência em neonatologia para bebês de 11 município do Baixo Tocantins, o resultado é inédito nos quatro anos de existência da unidade, e resulta das ações de fortalecimento do Banco de Leite, único que atende aos municípios da região. Neste mês de novembro, o serviço bateu recorde ao arrecadar mais de 23 litros de leite humano por doação externa e conseguir atender 100% da demanda.

“Estamos desde segunda-feira (28) utilizando exclusivamente leite humano, seja diretamente no seio, por ordenha ou pasteurizado, para alimentar os bebês, principalmente prematuros, sem o uso de fórmulas industrializadas”, celebra Renata Porto, coordenadora de Nutrição da unidade.

A profissional explica que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, “ele possui elementos como probióticos, enzimas, nutrientes e anticorpos essenciais. Por isso, deve ser ofertado de forma exclusiva até os seis meses de idade”.

Bruna Viana, técnica de Enfermagem, destaca que a equipe assistencial da unidade busca auxiliar as mães com a ordenha e amamentação a fim de esclarecer eventuais dúvidas e superar dificuldades.

“Durante as visitas a outros serviços, também buscamos sensibilizar quanto às necessidades dos bebês em relação ao leite materno. É um esforço conjunto entre os colaboradores, a gestão e até mesmo a comunidade, para ampliar a nossa rede de doadoras e a quantidade de arrecadação”, complementa a profissional.

Um importante parceiro neste trabalho é o Corpo de Bombeiros, que desde julho deste ano, apoia o Materno-Infantil der Barcarena por meio do projeto “Bombeiros da Vida”, na busca de doações no município e arredores, facilitando a logística e contribuindo para o aumento de doadoras.

“Essa parceria ampliou o alcance do nosso Banco de Leite e facilitou a coleta das doações externas. No segundo semestre deste ano triplicamos a quantidade de leite doado, em comparação com seis primeiros meses do ano”, celebra Lorena Portal, diretora assistencial do HMIB.

A gestora destaca que a ampliação das doações permitiu que a equipe médica restringisse significativamente a prescrição de fórmulas infantis, “sendo utilizado apenas em casos de extrema necessidade, para casos com alguma restrição clínica”, explica.

De acordo com Thamires Magno, nutricionista do HMIB, os prematuros podem apresentar resistência ou intolerância às fórmulas infantis, o que impacta diretamente no tempo de internação e recuperação dos pequenos. “Aqueles que nunca realizaram fórmula apresentam menor incidência de infecções, inflamações ou problemas intestinais”, enfatiza Bruna.

O aleitamento materno é importante não só pra saúde do bebê, mas também para o maior estímulo na produção de leite materno, auxiliando ainda no fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. “Porém, na impossibilidade da mãe amamentar, o Banco de Leite da unidade entra em cena como apoio, ofertando o leite de outras mães em forma de leite pasteurizado”, esclarece Thamires.

Pertencente ao Governo do Pará e gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, o Materno-Infantil de Barcarena é o único hospital da região certificado como Hospital Amigo da Criança, conquistado em 2021. A certificação é concedida pelo Ministério da Saúde às instituições que cumprem os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, instituídos pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Nossa unidade desempenha um papel fundamental no atendimento às gestantes de alto risco e bebês, em uma região remota do Brasil. O fortalecimento e ampliação do nosso Banco de Leite é mais uma conquista que beneficia principalmente os bebês atendidos na unidade”, enfatiza Patrícia Hermes, diretora hospitalar.

Texto: Samara Meni/HMIB

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação