Fortaleza defende contra Sport título de único invencível da elite em 2022

A hora da grande final do Nordeste chegou, e nela estará o único invicto da elite nacional. O Fortaleza busca o seu segundo título regional como favorito contra o tricampeão Sport, sem ter ainda conhecido a derrota em 2022.

A derrota do Palmeiras para o São Paulo fez cair o único outro time capaz de se manter tanto tempo sem perder na temporada. No caso do Alviverde, o desgosto da derrota aconteceu antes no Mundial de Clubes, relativo ainda a temporada 2021. Agora, de forma incontestável, o Fortaleza é o único invicto da temporada.

Ao todo até o momento, o Fortaleza entrou em campo 14 vezes. Venceu em 10 delas, com quatro empates. Um aproveitamento aproximado de 81% dos pontos disputados. Um sucesso que pode ser relativizado pela disparidade técnica. Hoje o Tricolor do Pici disputa a Libertadores, e começa o ano contra equipes de divisões inferiores no Brasil, com exceção do arquirrival Ceará, com quem empatou em 1 a 1.

Na final, o Fortaleza terá um rival tradicional vindo do Recife. O Sport tem no currículo mais títulos do Nordeste, foi campeão brasileiro em 1987 e da Copa do Brasil em 2008. Mesmo que o momento do time cearense seja melhor, é de se esperar jogo duro.

O histórico no confronto entre as partes mostra o equilíbrio. Foram 12 jogos disputados pela Copa do Nordeste, com quatro vitórias de cada lado e quatro empates. Com um detalhe: as quatro vitórias de cada lado foram em casa.

