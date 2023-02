Fortaleza domina CSA e vence com tranquilidade pela Copa do Nordeste

O Fortaleza dominou o CSA e venceu, com tranquilidade, a equipe alagoana em jogo disputado nesta sexta pela Copa do Nordeste. Lucero, Pikachu e Thiago Galhardo marcaram para dar a vitória ao Leão por 3 a 0, em jogo disputado no Presidente Vargas.

Com a terceira vitória seguida, o Fortaleza segue na liderança do Grupo A, agora com 12 pontos em cinco jogos. O CSA está em sexto lugar do Grupo B com cinco pontos e fora da zona de classificação para a próxima fase.

Fortaleza é melhor e sai na frente

Jogando em casa, o Leão do Pici comandou as ações no primeiro tempo. Melhor em campo, a equipe teve mais posse de bola e criou as melhores chances, mas, em boa parte do primeiro tempo, esbarrou na marcação do CSA. O time alagoano conseguiu frear o ímpeto do Fortaleza em alguns momentos. No início do jogo, inclusive, o CSA teve duas chances de marcar com Kaio Nunes (de cabeça) e Xandão (em cobrança de falta).

O Fortaleza teve paciência e melhorou ao longo do jogo. Calebe perdeu chance dentro da área e Dudu arriscou de fora, assim como Zé Welison. O gol veio apenas nos acréscimos da primeira etapa com Lucero. O argentino recebeu cruzamento de Dudu e bateu, de chapa, para marcar um bonito gol e abrir o placar do jogo.

Jogo não muda e Leão marca de novo

Na segunda etapa, a dinâmica de jogo não mudou. O Fortaleza seguiu melhor em campo, com mais posse de bola e controlando o jogo. A equipe não criava grandes chances, mas também não sofria por pressão do CSA. Aos 19 minutos, Yago Pikachu fez boa jogada pela direita e tentou cruzamento, mas a bola bateu na mão do defensor do CSA. Na cobrança, o próprio Pikachu foi para a batida e marcou o gol.

Depois do gol, Lucas Sasha ainda acertou a trave em cobrança de falta e o volante Pochettino fez Dalberson trabalhar chutando de fora da área. Dois gols atrás do placar e pressionado, o CSA se abateu e o Fortaleza seguiu no comando da partida. Thiago Galhardo, que entrou no segundo tempo, marcou o terceiro gol aos 37 da segunda etapa. O atacante ganhou disputa no alto e, de pé direito, chutou forte para marcar. Com liderança tranquila no placar, o Leão do Pici administrou o resultado e chegou a terceira vitória consecutiva.

