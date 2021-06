Fortaleza goleia Internacional e pula para a liderança do Brasileiro

Em Belo Horizonte, Corinthians bate América-MG por 1 a 0

Jogando no estádio do Castelão, na capital cearense, o Fortaleza se aproveitou de uma tarde desastrosa do Internacional e goleou o adversário por 5 a 1 neste domingo (6). Com o resultado, o Leão do Pici pulou para a liderança do Campeonato Brasileiro, com seis pontos e saldo de cinco gols. O Internacional, em início ruim, tem apenas um ponto em duas partidas.

O Tricolor cearense abriu boa vantagem em um primeiro tempo que contou com participação ativa do VAR (árbitro de vídeo). Aos 21 minutos, Lucas Crispim cobrou falta, a bola bateu na trave e no rebote Titi apareceu sozinho para completar para o gol vazio. Foi marcado impedimento do zagueiro no campo, mas, após análise do árbitro de vídeo, o gol foi confirmado.

Aos 45, outro lance capital: o zagueiro Pedro Henrique disputou a bola com o atacante Robson e, após chegar com o pé levantado, atingiu o adversário na altura do peito. A princípio, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior aplicou apenas o cartão amarelo, mas, após alerta do VAR, trocou o amarelo pelo vermelho, expulsando Pedro Henrique.

Na cobrança da infração, Lucas Crispim levantou na área e o próprio Robson apareceu para ampliar, de cabeça.

Na volta do intervalo, o Internacional mal teve tempo de se recompor e já sofreu o terceiro gol. Yago Pikachu apareceu livre na área após cobrança de lateral e, de primeira, chutou forte para acertar o ângulo de Marcelo Lomba, marcando um belo gol. Foi o terceiro dele na competição, da qual é o artilheiro até agora.

Pouco depois, o Leão ampliou em lance que exemplificou bem a tarde infeliz do Internacional. Robson tocou na saída de Lomba, mas a bola não entraria. O zagueiro Zé Gabriel, no entanto, se afobou e, ao tentar afastar, mesmo sem sofrer pressão de nenhum adversário, acabou estufando as redes do próprio time.

Praxedes descontou, de cabeça, aos 16, e Wellington Paulista, já no final, teve tempo para ampliar o placar. Depois de vencer o Atlético-MG fora de casa na estreia, o Fortaleza conseguiu o segundo triunfo de respeito em dois jogos.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Sport, enquanto o Internacional vai a Salvador para encarar o Bahia. Os dois jogos serão no domingo (13), às 18h15 (horário de Brasília). Antes disso, as duas equipes jogam as partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza tem o clássico contra o Ceará, após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, enquanto o Internacional recebe o Vitória, com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0. Os dois confrontos acontecerão na quinta (10).

Corinthians conquista primeira vitória

O técnico Sylvinho pôde enfim comemorar seu primeiro triunfo à frente do Corinthians. A equipe paulista foi a Belo Horizonte e derrotou o América-MG por 1 a 0 no estádio Independência. O gol foi marcado no primeiro tempo por Fábio Santos, cobrando pênalti sofrido por Mosquito.

Foi um duelo de poucas chances de ambos os lados. O Coelho chegou a marcar com Ribamar na reta final do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

A vitória permite ao Timão respirar um pouco após duas derrotas seguidas para o mesmo adversário (o Atlético-GO) dentro de casa, uma pela estreia do Campeonato Brasileiro e outra pela terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians agora tem três pontos em dois jogos no Brasileirão. O América-MG ainda não somou nenhum.

Na próxima rodada da competição, o time paulista tem o clássico com o Palmeiras, no sábado (12), no Allianz Parque. Já o Coelho tem um duelo difícil diante do atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, no domingo, no Maracanã.

Tanto Corinthians como América-MG também decidem o futuro na Copa do Brasil na quarta-feira. O Timão vai até Goiânia, onde precisa reverter uma desvantagem de dois gols em relação ao Atlético-GO, enquanto o Coelho encara o Criciúma em Santa Catarina após empate por 0 a 0 na primeira partida em Belo Horizonte.

Por Igor Santos – Repórter da TV Brasil – Rio de Janeiro

Edição: Fábio Lisboa